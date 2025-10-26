長崎県平戸市岩の上町の亀岡神社例大祭「平戸くんち」の御神幸行列が25日あり、中心商店街を練り歩いた。今年は食欲の秋を彩る恒例の「平戸くんち城下つんのーで祭」と重なり、街はひときわにぎわった。3基のみこしをはじめ、下條紀元宮司らが乗った馬、鉄砲や弓、やりなどを携えた約250人が神社を出発。沿道の市民は拍手をしたり、手を合わせたりして見送った。一行が食品スーパーの調理場近くを通りかかると、勤務する約10人