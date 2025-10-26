Åç¸¶È¾ÅçÆîÃ¼¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä³¤ÍÎ³Ø½¬¤ÎµòÅÀ¤ò¡Ý¡£Ä¹ºê¸©ÆîÅç¸¶»Ô¤ÏÁ°ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¡ÊÆ±»Ô²ÃÄÅº´Ä®¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÄú¸Ë¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÀè¿ÊÅª³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡£¿·Äú¸Ë¤Î¤Û¤«¸¦½¤¼¼¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Î²Ã¹©¼¼¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢³¤ÍÎ¶µ°é¤äÃÏ°è¤ª¤³¤·¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£2029Ç¯½Õ³«Àß¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢Ç¯´Ö4Ëü5Àé¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÂÎ°é´Û¤ä¥×¡¼¥ë¡¢Äú¸Ë¤Ê¤É¡Ë¤òÀ°È÷¤¹¤ëB¡õGºâÃÄ¡Ê