「秋季高校野球中国大会・１回戦、高川学園８−２広陵」（２５日、ユーピーアールスタジアム）１回戦４試合が行われ、部内での暴力事案で夏の甲子園大会を途中で出場辞退した広陵（広島）は高川学園（山口）に２−８で敗れ、来春の選抜大会出場が絶望的となった。二回に守備のミスが絡んで５点を先行されると、その後も追加点を許した。打線は相手を上回る９安打を放ちながら２点にとどまった。２年ぶりに秋季広島大会を制して