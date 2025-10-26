２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙの坂本昌行（５４）が舞台「るつぼＴｈｅＣｒｕｃｉｂｌｅ」（２６年３月１４日〜、東京芸術劇場プレイハウスなど）で主演を務めることが２５日、分かった。世界的劇作家アーサー・ミラーの代表作で、１７世紀に実在した魔女裁判を題材に、集団心理の恐ろしさや人間の尊厳と愚かさを描く。数々の演劇賞を受賞し、新国立劇場演劇部門芸術参与を務める上村聡史氏が演出を務める。主人公のジョン・