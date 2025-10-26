「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）神戸新聞杯覇者のエリキングは２５日、栗東ＣＷを半周し、坂路を軽快に駆け上がった。「予定通りのメニューを消化し、態勢は整ったとみています。エンジンの掛かりや跳びの大きさから、できれば良馬場で走らせたいです」と福永助手。アルテミスＳを制した川田＆中内田師で戴冠を狙う。