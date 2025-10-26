「カシオペアＳ」（２５日、京都）２番人気のオーロラエックス（牝４歳、栗東・杉山晴）が直線で内から鮮やかな追い込みを決めて連勝を飾った。松山は「スタートも良かったですし、いい所で脚をためることができました。最後も切れる脚を使ってくれて強かったです。雨が降らなかったのも良かったですね」と良馬場を勝因に挙げた。杉山晴師は「内から割ってくれて、新しい面が見られましたね。今後は放牧に出さず、馬の状態を