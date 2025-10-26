「新馬戦」（２５日、東京）３番人気のウップヘリーア（牡２歳、父エピファネイア、母ボージェスト、美浦・黒岩）が好スタートからマイペース逃げに持ち込むと、最後は２着馬の猛追を鼻差でしのぎ切った。ルメールは「内枠だったので前へ。マイペースで行けた。最後は併せ馬の形になるともう一度加速してくれた。距離はこれくらいがちょうどいい」と勝負根性を評価した。黒岩師は「気性的に難しさはありますが、走りはゆった