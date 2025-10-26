「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）同期のアイドルホースを退け、世代上位の能力を証明した。２番人気フィロステファニが抜群の切れ味を発揮して重賞を制した。道中は３番手。逃げた１番人気のマルガを射程圏に入れる絶好のポジションを確保した。余裕を持って直線で外へ持ち出すと、堂々とした走りで突き抜けた。戦前から高いポテンシャルを感じていた川田は「いい脚でしたね。１週前追い切りの時から、とてもいい馬だ