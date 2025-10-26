「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）新潟記念２着のエネルジコは２５日、朝一番の栗東ＣＷでキャンター調整。佐藤助手は「気負いなく、この馬らしくマイペースで走っていました」と直前の雰囲気を伝える。「折り合いは問題ないですし、乗っている感じから右回りも大丈夫だと思います」と初Ｇ１でも期待を込めて送り出す。