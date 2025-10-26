「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）３冠牝馬の子アマキヒは２５日、母の名が刻まれた馬運車「アパパネ号」に乗り、土曜午前１１時４８分に淀に到着。母も担当していた福田助手は「初の関西への輸送でもおとなしかったし、カイバも食べてくれた。雨予報だけどそこまで気にならないし、現状どこまでやれるか」と楽しみにした。