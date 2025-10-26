「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）最重要トライアルの神戸新聞杯で２着だったダービー３着のショウヘイがクラシック最終戦で逆転戴冠を狙う。陣営の主な一問一答は以下の通り。◇◇【大江祐輔助手】−レース前日は栗東ＣＷを軽めに１周。「整っているという感じ。追い切った後もテンションの上下がなく、穏やかで平常心でいい動き」−春との変化や、ひと叩きの効果などは。「体の張りが増しているし、今回