ヤクルトのドラフト３位・山崎太陽投手（２２）＝創価大＝が２５日、東京都内の同校で指名あいさつを受けた。大学の同級生を「抑える自信はあります」と力強く誓った。その相手は阪神のドラフト１位の創価大・立石だ。今秋ドラフトの目玉だった強打者を相手にシート打撃など実戦形式の練習で対決してきた。「去年とかは結構打たれました」と悔しげだったが、最近はフォークで凡退させ「今年は抑えている」と自信を深めた。身