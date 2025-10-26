◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第１日▽明大３―１立大（２５日・神宮）５季ぶり４４度目の優勝を決めている明大が立大を破り開幕９連勝。同校２９年ぶり２度目（リーグ６度目）の全勝優勝に王手をかけた。ロッテからドラフト２位指名を受けた先発・毛利海大投手（４年）が６回を無失点に抑えると、西武１位指名の小島大河捕手（４年）が先制の左犠飛、日本ハム１位指名の大川慈英投手（４年）が最後を締めるなど指名トリ