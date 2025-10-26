「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）快挙星で猛虎史に名を刻んだ。阪神・村上が７回１失点で、日本シリーズ球団最多タイの２勝目。村山実、ゲイルに続く３人目で、複数年にわたるのは球団初となり、２３年の日本シリーズに続いて白星発進に導いた。「ビジターですけど阪神ファンも応援がすごかったんで、そこに助けられました」。球場の左半分を黄色く染めた虎党に、感