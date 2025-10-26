日本ハムの今川優馬外野手（２８）は２５日、道産子の加入を歓迎した。ドラフト５位で根室出身の明徳義塾・藤森海斗捕手（１８）、育成１位で札幌生まれの北海学園大・常谷拓輝内野手（２１）を指名。常谷とは８月のプロアマ交流戦（エスコン）で面識もあり、「一緒に北海道を盛り上げていけるように」と共闘を誓った。道内出身者が増えたことを、今川はシンプルに喜んだ。２人（藤森、常谷）の指名を大歓迎。札幌出身の今川は