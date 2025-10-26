「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２５日、みずほペイペイドームで開幕し、２年ぶり３度目の日本一を狙う阪神が逆転で先勝した。六回、同点としてなおも１死三塁から、佐藤輝明内野手（２６）が右中間へ勝ち越しの適時二塁打を放った。日本シリーズ７戦７敗だった「鬼門」で、勝利を導いたのはやはり頼れる４番だ。虎が日本シリー