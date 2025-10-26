「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）阪神が逆転でソフトバンクに先勝した。日本シリーズの対戦では７戦全敗だった球場で“初勝利”。１点を追う六回に無死二、三塁で森下の遊ゴロの間に三塁から近本が生還して同点に追いつくと、続く１死一、三塁で佐藤輝が右中間適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。村上が７回６安打１失点で日本シリーズ２勝目。及川、石井の継投で