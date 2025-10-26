「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）敗れはした。それでも頼れる男が帰ってきた事実が大きい。ソフトバンクは左脇腹痛でＣＳファイナルＳ不在だった近藤が「４番・指名打者」で復帰し、先制打を含む２安打。「日本シリーズに向けてリハビリしましたし。みんなが（ＣＳで）勝ってくれたので、この舞台に立たせてもらっている」。虎に確かなインパクトを示した。打席で