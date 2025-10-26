プロダンスリーグ「第一生命Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ２５−２６ＲＯＵＮＤ．１」が２５日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡで行われ、今季からリーグに参画したＬＤＨＳＣＲＥＡＭはａｖｅｘＲＯＹＡＬＢＲＡＴＳを相手に勝利。堂々たるデビュー戦を飾った。鮮烈な自己紹介だった。ステージ中央で８人が円陣を組んで出陣。モノトーンのカモフラ柄の衣装に身を包み、“初めまして”を意味する「Ｎｉｃｅｔｏｍｅｅｔｙ