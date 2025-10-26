クマ被害が深刻だ。10月15日に環境省が発表した2025年度の速報値は、犠牲者（死亡者）が7人と過去最多を更新した。クマに9回襲われて生還した識者によると、秋が深くなるほど、力の強いクマが市街地に降りて人と接近する可能性が高まるという。首都圏で今後「クマ出没」が懸念されるエリアの実名を緊急提言する。要警戒のエリアとは、一体どこなのか――。（ダイヤモンド・ライフ編集部）市街地の庭やスーパーにもクマが出没する時