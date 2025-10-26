白井貞義監督率いるU-17日本女子代表は現地10月22日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのグループステージ第３節でパラグアイと対戦した。初戦でニュージーランドに３−０、２節でザンビアに２−０で勝利し、２連勝で決勝トーナメント進出を決めたリトルなでしこ。グループステージ最終節は首位通過をかけた一戦に。日本は立ち上がりから主導権を握る。テンポ良くつないで相手を揺さぶり、左サイドで郄