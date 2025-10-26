11月に強化試合を行う侍ジャパンに選出されている日本ハム・北山亘基投手（26）が、WBC使用球に確かな手応えをつかんだ。25日、本拠地エスコンフィールドで調整。キャッチボールではすっぽ抜けもあったが、「（マウンドの）傾斜で投げたら全く問題はない。まとまってくるんじゃないかなという感覚はあります」と感想を口にした。昨オフのプレミア12では国内メーカーの球を使用。自身初のWBC使用球について、北山は「指からボー