◇高校野球秋季九州大会1回戦日本ウェルネス沖縄7―3明豊（2025年10月25日ひなたサンマリンスタジアム宮崎）日本ウェルネス沖縄は粘り勝ちで春夏通じて初の甲子園出場に一歩前進した。9回2死から2点差を追いつくと、タイブレークとなった延長10回に途中出場の中村凉聖（2年）の右翼線3点三塁打などで4点を勝ち越し。中村は「自分が打つしかないと思った」と笑みを浮かべ、準々決勝に向けて「気持ちで勝てるようにしたい」