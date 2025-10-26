◇高校野球秋季近畿大会1回戦橿原学院3―2龍谷大平安（2025年10月25日さとやくスタジアム）来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる秋季近畿大会は25日に1回戦2試合が行われ、8強が出そろった。橿原学院（奈良）は、龍谷大平安（京都）を3―2で下した。橿原学院は春秋通じて近畿大会初勝利を挙げて8強入りし、甲子園初出場に前進した。0―2の7回に4番・川井陵馳（2年）、6番・堀川空椰（同）のソロ2発で同点に追い