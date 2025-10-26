◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025 オーストラリア19-15日本(25日、国立競技場)世界ランキング13位の日本代表は過去6戦で一度も白星のない同7位のオーストラリアを相手に、惜しくも4点差で敗戦。トライを挙げた竹内柊平選手とディフェンスで存在感を見せたリーチ マイケル選手が悔しさをあらわにしました。3-14で前半を折り返した日本は後半12分、トライライン前でパスを受け、日本の初トライを決めた竹内選手は、「本気