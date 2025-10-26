◇SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（2025年10月25日みずほペイペイD）悔しい1点差負けとなったソフトバンクだが、藤井、松本裕、杉山の“樹木方程式”は終盤3イニングをパーフェクトに抑えた。逆転勝利を目指し、勝ちパターンを送り出した小久保監督は「こっちもビハインドですけど3人をつぎ込んだんですけどね。先を考えず、明日もやるだけです」と前を向いた。1―2の7回にまずは藤井がマウンドに上が