◇バレーボール大同生命SVリーグ男子サントリー3―1大阪B（2025年10月25日ジーライオンアリーナ神戸）男子は5試合が行われ、24日の開幕戦で黒星を喫したサントリーは神戸市のジーライオンアリーナ神戸で大阪Bを3―1で下し、初白星を挙げた。昨季王者は第1セットから宿敵を圧倒。高橋藍主将（24）も高いスパイク決定率でチームを引っ張った。女子はNEC川崎が大阪Mに3―2で競り勝ち、開幕6連勝とした。昨季王者は敗戦を