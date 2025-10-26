◇SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（2025年10月25日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東が初回に二盗を決め、先制点を呼んだ。1死一塁で柳町の2球目に仕掛けて成功。試合前に「全く問題ないわけではないが走れる」と語っていたが、スピードは十分だ。日本シリーズでは自身通算3個目となる盗塁。今季両リーグで最多となる35盗塁を決めたスピードスターはポストシーズンでも足で魅せる。