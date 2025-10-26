2025年もあっという間に半分が終了。アメリカではトランプ大統領が返り咲き、日本では55年ぶりに大阪で万国博覧会が開催されるなど、数え切れないほど大きなニュースがあった。そこで、本誌が目撃してきた2025年のスクープのなかでも、とりわけ反響の大きかったものを改めて紹介する。結婚から40年以上が経った今でも、“おしどり夫婦”として知られる俳優の三浦友和（73）＆山口百恵（66）さん夫婦。1月にも、都内の老舗百貨店で