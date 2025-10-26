女の友情は脆く、男が絡むといとも簡単に崩れるとも言われるが……。30代女性から、そんな投稿が寄せられた。今から数年前、女性には共通の趣味で仲良くなった彼氏と女友達がいた。彼女はグループの中心人物だったため、彼氏も「どこか特別扱いしていた」と振り返る。しかも彼氏と女友達は住んでいる場所が近かった。「一緒にイベントに行くなどしていました。それ自体は咎めたことはありません。仕方ないと思っていました」だが、