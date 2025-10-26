◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）▼最多勝初戦対決は７度目シリーズ初戦の先発は両リーグの最多勝投手の村上（神）、有原（ソ）。最多勝投手の先発対決は、２０年〈１〉戦の菅野（巨）、千賀（ソ）以来１２度目。そのうち、初戦での投げ合いは７度目だ。最多勝の投げ合いは、セが３勝４敗、パが５勝３敗。初戦に限れば、セは２勝３敗（パ３勝２敗）で、村上は７２