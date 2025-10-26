◇ラグビー「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」日本１５―１９オーストラリア（２５日、国立競技場）世界ランク１３位の日本代表は、同７位のオーストラリア代表に１５―１９で惜敗した。３―１４から後半に２トライなどで追い上げ、Ｗ杯優勝２度の強豪に迫った。初勝利は逃したが、対戦７試合目で失点数、得失点差は最小。最も勝利に近づいた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ、６５）が「超速ラグビー」を