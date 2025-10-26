城西大３１年連続３２度目前回、２０年ぶりの表彰台となる３位と復活を遂げ、新チームが立てた目標は２０００年以来２５年ぶりの「日本一」だ。主将の金子陽向（ひなた、４年）は「４年間の中で一番期待してほしい、と胸を張って言える」と決然と話す。２年から主将を務める金子はチームの精神的支柱。リーダーシップとスマイルでチームを照らし、赤羽周平監督（４６）も「あの笑顔に、いつも助けられています」と感謝する。