◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル、稍重）第１４回アルテミスＳ・Ｇ３は２５日、東京競馬場で２歳牝馬１０頭によって争われ、単勝２番人気のフィロステファニ（川田）がデビュー２連勝で重賞初制覇。皐月賞馬ソールオリエンスを兄に持つ良血が、世代の主役候補に名乗りを上げた。ソダシとの姉妹制覇を狙った白毛のマルガ（武豊）は１番人気の支持を集めたが、５着に敗れた。完勝だった