テレビ朝日の三山賀子アナウンサーが２６日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。三山アナはインスタグラムに「今朝もありがとうございました」とコメント。着用衣装を紹介すると、上品な深いブルーのカーディガンに黒のロングスカートを合わせたコーデ姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「三山ちゃん 可愛い」「賀子さん、とてもお美しいです」「めちゃくちゃ可愛い」「笑顔がサイコーに素敵です」