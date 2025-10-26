快活CLUBを運営する快活フロンティア本社がある快活CLUB 横浜北山田店（筆者撮影）【写真を見る】表面はサクサク中身はホクホクがおいしい「神ポテト」と、さらに進化した「金のポテト」はこんな感じ前編では、チェーン店のフライドポテト食べ歩きを趣味とする筆者が、快活CLUBの「神ポテト」を理想のフライドポテトとする理由と共に、ネカフェ黎明期における快活CLUBとの出会いとその衝撃について書いてきた。後編では、かつて“