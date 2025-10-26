一塁上で言葉を交わす大谷とゲレーロJr.(C)Getty Images耳をつんざくブーイングと野次。そのボリュームの大きさに、矛先を向けられた天才も思わず白い歯を浮かべた。現地時間10月24日、ドジャースは敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で大敗。7回にWS初本塁打となる2ランを放った大谷翔平には、打席に立つたびに敵地のファンから容赦のないブーイングが浴びせられた。【動画】大谷翔平のイン