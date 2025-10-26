◆明治安田Ｊ１リーグ第３５節清水１−０東京Ｖ（２５日・アイスタ）清水エスパルスはホームで東京Ｖと対戦し、１―０で５試合ぶりの勝利を挙げた。前半１８分、オウンゴールで先制。前節の川崎戦（１８日）は今季ワーストの５失点を喫したが、この日は引き締まった守備で４試合ぶりの完封で締めた。勝ち点を４４に伸ばして１２位に浮上。３試合を残し、１８位・横浜ＦＣとの差を１２に広げてＪ１残留を確定させた。次は１１