◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）あと１点、あと数センチが届かなかった。８回１死、ソフトバンク・近藤が左翼フェンス上部の金網部分に当てる二塁打。同点弾とはならず、初回に放った自身の適時打による１点のみ。「切り替えて、またあした」と、左脇腹痛から９月２６日以来の復帰となった４番打者が、黒星発進の悔しさをかみ殺した。執念の継投も実らなかっ