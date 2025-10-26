◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）頂上決戦でも頼もしさは変わらなかった。阪神・石井は８回２死二塁からイニングをまたぎ、１点差ゲームを締めた。「すごくいい試合ができたなと思います」。日本Ｓでは８５年第２戦の中西、０３年第５戦のウィリアムス以来、球団３人目のセーブを手にした。いきなり代打・山川を四球で歩かせたが「予定通りですね」と動じなかった