今季限りで現役を引退した巨人の近藤大亮投手（３４）が２５日、都内で右肩関節鏡視下腱板修復術の手術を２４日に受けたと明かした。３月１３日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で右肩のけん板を断裂。リハビリを乗り越え、９月２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）での復帰登板を最後に引退したが、自動販売機で力が入らずボタンを押せないなど日常生活に支障があったため手術に踏み切った。完治は１年の