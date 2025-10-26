レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。埼玉・桶川市で開催されたカートレースイベント「SPARCO CHALLENGE CUP in Okekawa」の様子を投稿した。ヘルメットをかぶってレースに参加したショットなどをアップ。「初めてのカートが生憎の雨でとても残念…と思ってたのですがむしろびしょびしょのカートをわんぱくに楽しめる私なので