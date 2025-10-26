広島・磯村嘉孝捕手（32）が25日、球団から戦力外通告を受け、現役引退の意向を固めたことを明かした。「（今季は）一打席、一試合というのが、クビになるかの瀬戸際の戦いだった。覚悟を持って挑んでいた。今年で現役は引退して、これから第二の人生を突っ走っていきたい」10年ドラフト5位で中京大中京から広島に入団。控え捕手として19年には自己最多の65試合に出場したが、近年は1軍出場が減少。上半身のコンディション不