中日は25日、森野将彦1軍打撃・作戦コーチ（47）が今季限りで退団すると発表した。森野氏は17年限りで現役引退。18年から中日2軍打撃コーチなどを務め、今季は新任の松中信彦1軍打撃統括コーチとともに指導に当たっていた。球団は来季の組閣に着手しており、森野氏の後任については、1軍ヘッドコーチとして招へいする嶋基宏氏（40）らを軸に対応するとみられる。