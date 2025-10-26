大砲候補に“最後通告”だ。中日・井上監督が、来季7年目を迎える石川昂について「もう待ったなしでしょう」とゲキを飛ばした。開幕4番を託した今季は22試合で打率・139、1本塁打、5打点。9月3日の阪神戦で今季1号を放った翌日に左脇腹痛で離脱しシーズンを終えた。患部の状態は良化しており、来月1日からの高知・秋季キャンプに参加させる。井上監督は「どうしたら打破できるか、考えてもらわないといけない」と奮起を促した。