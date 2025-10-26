オリックス・森が、「同門もりもりバッテリー」結成に意欲を示した。ドラフト2位指名の最速153キロ右腕・森陽樹は、大阪桐蔭の12学年後輩。「うれしいです。ずっと注目されていた選手だと思うので楽しみ」と喜んだ上で、扇の要としての覚悟をのぞかせた。「僕もキャッチャーとして、もう一回、ワカ（若月）とレギュラー争いできるように頑張りたい。その中で後輩とバッテリーを組めたら一番いいですね」故障による離脱もあり