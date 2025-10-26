米女優のジューン・ロックハートさんが２３日（日本時間２４日）に亡くなっていたことが２６日、分かった。家族の広報担当者が発表した。享年１００。発表によるとロックハートさんは米カリフォルニア州サンタモニカの自宅で老衰のため、家族にみとられ息をひきとったという。１９２５年６月２５日、ニューヨーク生まれのロックハートさんは両親も俳優。４８年にはブロードウェー舞台の「ＦｏｒＬｏｖｅｏｒＭｏｎｅｙ