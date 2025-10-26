24日（金）の「本日はダイアンなり！シーズン2」は神戸市兵庫区の新開地の商店街から。 ©️ABCテレビ 商店街の中にある寄席「喜楽館」の前で、本日出演される落語家の名前を見つけて立ち止まる2人。津田は「こんなに知らない人がおるんや」と自分の無知さと落語家の多さに驚きっぱなし。 ©️ABCテレビ 落語が大好きという男性に話を聞くと、「桂三ノ助さんが好き」とのこと。師匠クラスの名前を出