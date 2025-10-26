サッカー日本代表の森保監督が視察したFC東京―岡山戦後に取材に応じ、Rソシエダードで欠場が続く久保について言及。11月の代表活動参加については「現時点では難しいのかなとは思っている」と明かした。久保は10月の活動では歴史的勝利を挙げたブラジル戦の前半にプレー。その後、19日のセルタ戦、24日のセビリア戦を欠場した。一方で指揮官は「ただコンディション的に、ケガの回復はしっかりとできていると聞いている」と強