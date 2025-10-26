ロッテの佐藤が球団を通じて今月11日に第1子となる長男が誕生したことを報告し、「母子ともに健康で安心しています。より一層、身が引き締まる思いです」とコメントした。子育てに挑戦中で「世界のお母さん、お父さんには頭が上がりません。改めて凄いと感じました」と感想も。6年目の今季は68試合の出場にとどまり、打率・207、4本塁打と苦しんだ。今月10日には左足の有痛性三角骨除去手術を受け、14日に退院した。「新米パ